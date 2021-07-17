سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17 يوليو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 17 يوليو 2021، في تعاملات هادئة بماكينات الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في معظم صرافات البنوك، منها التجاري الدولي، والقاهرة،وأبوظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

قفزة للاستثمار المباشر والتحويلات

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى نحو 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من نحو 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند نحو 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5%، إلى نحو 23.4 مليار دولار من نحو 21.5 مليار دولار قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي،4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، عند 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.