مقتل جندي و6 مسلحين في اشتباكات بـ"غابة زو" الأوغندية

قتل جندي و6 مسلحين في اشتباكات مع الجيش الأوغندي في مدينة غابة زو المحاذية للحدود مع الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوغندية السبت، فلافيا بييكواسو، أن نحو 20 مسلّحا متنكرين بزي حطّابين عبروا من أراضي الكونغو الديمقراطية، وهاجموا مركزا عسكريا في منطقة أدغال في شمال غرب البلاد.



وأضافت بييكواسو أن 6 مهاجمين يعتقد أنهم من اتنية الليندو قتلوا وتم أسر أربعة آخرين.

وقالت المتحدثة: "خسرنا جنديا في هذا الهجوم الذي شنّه مسلّحون كونغوليون"، موضحة أن ثلاثة جنود آخرين جرحوا وتم إجلاؤهم جوا إلى مستشفى عسكري قرب كمبالا.

وأعلنت أنه تم ضبط أسلحة بما في ذلك رشاش وأقواس وسهام وسواطير، وأن ملاحقة بقية المهاجمين تتم بالتنسيق مع السلطات الكونغولية.

ولفتت إلى أن بلادها تعرضت مؤخرا لهجمات شنّها عناصر في مليشيات كونغولية ضد العديد من قواعدنا العسكرية ومن البنى التحتية المدنية.، معربة عن أملها أن تتّخذ سلطات الكونغولية التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك.

والعلاقات بين أوغندا والكونغو الديمقراطية بالغة التعقيد، فيما تنظر محكمة العدل الدولية حاليا في قيمة التعويضات المالية التي يجب أن تسددها كمبالا إلى كينشاسا بسبب غزوها الكونغو الديمقراطية بين عامي 1998 و2003.

وشمل النزاع تسع دول أفريقية، وقد دعمت خلاله أوغندا ورواندا قوات متمرّدة في الشرق الكونغولي الغني بالمعادن، ضد حكومة كينشاسا في نزاع أوقع ثلاثة آلاف قتيل.