تصريح "غير لائق".. كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان

استدعت الخارجية الكورية الجنوبية سفير اليابان، بعد تصريح "غير لائق" إزاء الرئيس مون جاي-إن، واجتماعه المحتمل مع رئيس وزراء اليابان.

ويناقش البلدان حاليا تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات التي صارت في أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب خلافات تاريخية.



وقال التلفزيون الكوري الجنوبي "جي تي بي سي" إن دبلوماسيا يابانيا لم يحدده سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون جاي-إن، عن تطلعه للقاء رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، وقال إن طوكيو "ليست لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيول" حاليا.

وتفاعل السفير الياباني مع تقرير التلفزيون ونسب التصريحات إلى نائبه هيروهيسا سوما، وقال إن الأخير استعمل كلمات "غير مناسبة بتاتا".

وأضاف السفير كويتشي أيبوشي في بيان "وجهت إنذارا شديد اللهجة لنائب السفير سوما".

وفي تصعيد للموقف، طالب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون بفرض عقوبات على صاحب التصريح.

واعتبر خلال لقائه السفير الياباني أن مثل تلك التصريحات "تمسّ بشدة" بمساعي تحسين العلاقات بين البلدين ويجب "اتخاذ إجراء مناسب بإزائها"، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.

والعلاقات بين طوكيو وسول تثقلها نزاعات قديمة موروثة من الفترة التي كانت فيها شبه الجزيرة مستعمرة يابانية (1910-1945)، وتفاقمت الخلافات منذ انتخاب مون جاي-إن رئيسا لكوريا الجنوبية عام 2017، وهو محام من يسار الوسط منخرط في قضايا حقوق الإنسان.