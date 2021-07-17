الصين.. سمكة قرش "مسيرة" للتجسس على سفن العدو

تمكنت الصين من إنتاج غواصة مسيرة على هيئة سمكة قرش تعمل بواسطة زعنفة ذيل آلية، للتجسس على سفن العدو ومطاردة غواصات البحرية الأمريكية.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، تشبه الغواصة المسيرة تحت الماء سمكة قرش صغيرة، وقد تم تصميم زعنفتها خصيصًا لتحل محل المروحة التقليدية.

وتتميز الغواصة الجديدة بأنها لا تصدر ضوضاء والقدرة على التحمل والمرونة العالية، ويمكنها القيام بعمليات الاستطلاع تحت الماء عن كثب، والبحث والإنقاذ، ومراقبة ساحة المعركة، ومكافحة الغواصات، والمسح الهيدرولوجي ومهام التتبع تحت الماء.

ونظرًا لأن مصدر قوتها الرئيسي هو زعنفة الذيل الإلكترونية، يمكن للغواصة تحقيق سرعة قصوى تبلغ ست عقد.





الغواصة المعدة للعمل تحت الماء مجهزة بآلات تصوير مستقرة مع درجة وضوح عالية جداً، وهي قادرة على تجنب العوائق وكذلك العودة إلى القاعدة بمفردها عند الضرورة، ويبلغ عمق الغوص الأقصى للغواصة مقدر بنحو 150 مترا.

الغواصة "روبو شارك" طورتها شركة بويا جونجداو روبوت تكنولوجي ومقرها بكين، تعمل حاليًا في مشروع مع الجيش الصيني.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الصين الأسبوع الماضي عن إنتاج غواصة مسيرة سرية للغاية مصممة لتتبع وتدمير غواصات العدو دون تدخل بشري.

وتم اختبار الروبوت الهجومي غير المأهول لأول مرة في مضيق تايوان قبل عشر سنوات، لكن لم يتم الإعلان عن وجوده حتى الآن.

ويقال إن المركبة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ولا تحتاج إلى أي تعليمات من المشغل.