مبادرة "الحزام والطريق".. الصين ترحب بمشاركة سوريا

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، مشاركة دمشق في "مبادرة الحزام والطريق".

وأصدرت الرئاسة السورية بيانا جاء فيه، أن وزير الخارجية الصيني شدد على وقوف بلاده ضد التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وكل ما يمس سيادتها ووحدة أراضيها.



وقال الرئيس السوري إن "الصين دولة قوية ولها موقع كبير ومهم على الساحة الدولية وسوريا تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون معها على مختلف الأصعدة بالاستناد إلى حضورها القوي وسياساتها التي تخدم معظم دول وشعوب العالم".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني اهتمام بلاده بمشاركة سوريا في "مبادرة الحزام والطريق" نظراً لموقعها ودورها الإقليمي المهم، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد وزير الخارجية الصيني على استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.