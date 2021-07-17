إدارة بايدن تخطط لإجلاء 2500 أفغاني إلى أمريكا

قال ثلاثة من مسؤولي الإدارة الأمريكية إن مجموعة صغيرة من آلاف الأفغان عملوا لصالح الحكومة سيتنقلون جوا إلى الولايات المتحدة.

وذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إن مجموعة أكبر ستنقل إلى دولة ثالثة أو قواعد عسكرية في الخارج، حيث ستتم مراجعة أوراق تأشيراتهم.

ووفقا للتقرير، تعرضت إدارة بايدن لضغوط متزايدة من نواب الكونجرس وجماعات المحاربين القدامى ومنظمات حقوق اللاجئين لاتخاذ إجراءات لحماية الأفغان الذين يواجهون انتقامًا من طالبان لعملهم كمترجمين فوريين أو في وظائف أخرى للقوات والدبلوماسيين الأمريكيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية واثنين من مسؤولي وزارة الدفاع إن حوالي 2500 أفغاني باتوا مؤهلين للإجلاء مباشرة إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الولايات المتحدة، مع أفراد أسرهم، وبمجرد اكتمال شرط الفحص الطبي، سيتم تعديل وضعهم كمهاجرين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن عشرة آلاف آخرين ما زالوا قيد المراجعة سيتم نقلهم جوا إلى "قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج أو إلى دول أخرى، حيث سيتم إيواؤهم بأمان حتى اكتمال إجراءات الهجرة الخاصة بهم".

من المتوقع أن تبدأ رحلات الإجلاء باستخدام طائرات مدنية مستأجرة، في غضون أيام، حسب ما أفاد مسؤولان في وزارة الدفاع.

وتقدم ما يقرب من 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الحكومة الأمريكية على مدى العقدين الماضيين بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، وهو برنامج تم إعداده للمترجمين الفوريين والسائقين وغيرهم ممن يواجهون خطرًا داميا بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير حث نواب من كلا الحزبين والنشطاء الرئيس جو بايدن على نقل جميع الشركاء الأفغان البالغ عددهم 20 ألفًا وعائلاتهم إلى غوام أو غيرها من الأراضي الأمريكية.

قالت الإدارة في البداية إنها ليس لديها خطط للإجلاء، لكن مع تدهور الوضع الأمني منذ إعلان بايدن في أبريل/نيسان عن خطط لسحب جميع القوات الأمريكية، غير المسؤولون موقفهم تدريجياً.

من المرجح أن يقابل قرار إرسال عدد صغير فقط مباشرة إلى الولايات المتحدة بخيبة أمل من قبل المدافعين عن اللاجئين وأعضاء الكونجرس، الذين قالوا إن على واشنطن التزامًا أخلاقيًا بالمساعدة في إجلاء جميع الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة.

لكن الإدارة قالت إن نصف هؤلاء الـ20 ألفا ما زالوا في المرحلة الأولى فقط من طلب التأشيرة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "هؤلاء المتقدمون بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قبل أن تبدأ الحكومة الأمريكية في معالجة قضاياهم".

وقال المتحدث إن عمليات الإجلاء ستتم "قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان".

ومن المقرر أن تغادر القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بحلول نهاية أغسطس/آب.