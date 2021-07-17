اختطاف عشرات القرويين شمال غرب نيجيريا

قال مسؤول بالشرطة، إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 60 شخصا في شمال غرب نيجيريا، بعد اقتحام خمس قرى وإطلاق النار بشكل متقطع في الهواء.

وقال محمد شيهو المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا المحلية، إن أحدث عملية خطف وقعت في الولاية مساء الجمعة، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية.



وأكد أربعة سكان لـ"رويترز" أن مسلحين هاجموا قرى في منطقة شينكافي مما تسبب في حالة من الذعر وخطفوا 60 قرويا على الأقل قبل الفرار إلى الغابة المجاورة.

وأضاف ساكن، طلب عدم ذكر اسمه، أن المسلحين، المعروفين محليا باسم قطاع الطرق والذين يستهدفون المدارس بشكل متزايد، أطلقوا أيضا صاروخا أصاب منزل رئيس المجلس المحلي.

وقال جونيدو باداراوا، أحد خمسة قرويين خطفوا لكن جرى إطلاق سراحهم في وقت لاحق، عبر الهاتف "كان قطاع الطرق المسلحون على متن ما يزيد على 70 دراجة نارية، وكانت كل دراجة نارية (تحمل) ثلاثة مسلحين يدمرون الممتلكات ويخطفون الناس".

وتخوض نيجيريا معارك في مواجهة زيادة في عمليات السطو المسلح والخطف من أجل الحصول على فدي لا سيما في المناطق الشمالية الغربية، حيث تفشل قوات الأمن المنهكة في كثير من الأحيان بوقف عمليات الخطف.