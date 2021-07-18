الدفعة الـ3 من منحة الوقود السعودية في طريقها إلى اليمن

أعلن وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، أن الدفعة الـ3 من منحة المشتقات النفطية السعودية ستصل إلى عدن خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال الإرياني، إن منحة المشتقات النفطية السعودية تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، بناء على احتياج المحافظة المرفوع من المؤسسة العامة للكهرباء.

وأضاف أن الدفعة الـ3 من المشتقات النفطية تأتي لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات.

وحققت المنحة السعودية أثرا إيجابيا في مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحسين الأوضاع والخدمات العامة للشعب اليمني.

وأكد الوزير الإرياني أن "منحة المشتقات النفطية التي قدمها الأشقاء في السعودية، ساهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة مما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة".

وأوضح أن منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيرن رفعت من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 30% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40% في محافظة عدن، وأحدثت استقرارا في مخزون الوقود.

وقال الإرياني إنه يتوقع وصول دفعة ثالثة من مادة الديزل بكميات تبلغ 75000 طن متري إلى ميناء عدن ما بين تاريخ 23 و24 من شهر يوليو/تموز الجاري.

وأضاف الأرياني لوكالة سبأ الحكومية أن "المنحة السعودية أسهمت بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة".

كما ثمن "موقف السعودية الداعم والمساند لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة".

وأكد أن "مثل هذه المواقف الأخوية الصادقة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كل أبناء الشعب اليمني".