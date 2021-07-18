الأمطار تغرق أوروبا.. فيضانات بسويسرا وطوارئ بألمانيا

اجتاحت الأمطار الغزيرة عدة دول في أوروبا، ما تسبب في حدوث فيضانات وإعلان حالة الطوارئ.

وأدت الأمطار الغزيرة التي تجاوزت 100 لتر لكل متر مربع في غضون 24 ساعة إلى فيضانات في مقاطعة سكسونيا السويسرية، السبت.

وأعلن مكتب مقاطعة أوسترجيبيرج السكسونية السويسرية، مساء اليوم، أن هناك أماكن بها لم يعد ممكنا الوصول إليها.

وتتأثر بشكل خاص مناطق نويشتات وباد شانداو وراينسدورف شونا وجوريش.

وتم إغلاق خط السكة الحديدية بين باد شونداو وديشين الواقعة بالتشيك.

وقال مركز مراقبة الأوضاع في وزارة الداخلية بمقاطعة سكسونيا، إن "الوضع متوتر لكنه تحت السيطرة".

وحث مكتب المنطقة على تجنب دخول الأقبية والمرائب (الجراجات) المنخفضة والممرات السفلية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشكل الطرق والمسارات التي غمرتها المياه مخاطر كبيرة.

ووفقا لمركز الفيضانات بالولاية تم تجاوز مستوى التنبيه رقم 4 في مقياس نويشتات 1 .

وقال المركز إن "ارتفاعا حادا في منسوب المياه" سيحدث في الروافد الدنيا لقنوات كيرنيتس وسبنيتس ولاخسباخ المائية.

حذر الخبراء من "وقوع فيضانات شديدة" بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت منطقة بيرتشسجادن لاند في بافاريا العليا بألمانيا حالة الطوارئ الكارثية بسبب الفيضانات.

وقال متحدث باسم مركز التحكم المتكامل في تراونشتاين في وقت متأخر من مساء السبت، إن الانهيارات الطينية كثيرة وأن الأعمال والمهام التي يواجهها طاقم الإطفاء والإنقاذ تفوق طاقتهم.

وقد تأثرت بشكل خاص بلدتا بيرتشتسجادن وبيشوفسفايزن في جنوب شرقى بافاريا.

وتم بالفعل إخلاء بعض المنازل. وطُلب من السكان إخلاء الأقبية وتجنب الشوارع ، حيث كانت كميات كبيرة من المياه تتدفق عليهم.