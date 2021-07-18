مصابان في إطلاق نار خارج ملعب بيسبول بواشنطن.. وتوقف المباراة

أوقِفت مباراة بيسبول في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، بعد أن سمع المتفرجون طلقات نارية خارج الاستاد. وبحسب شهود عيان، فإن دوي عشرات الطلقات النارية سمعت . كما سُمعت صفارات إنذار الشرطة، وطُلب من الحشد الذي كان يحضر المباراة مغادرة الاستاد.



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