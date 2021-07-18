مسلحون يختطفون عمالا موريتانيين وصينيين في مالي

اختطف مسلحون مجهولون، مساء السبت، عمالا موريتانيين وصينيين في هجوم على فرقة للأشغال العامة تعمل داخل الأراضي المالية.
وأكدت السلطات الموريتانية، في بيان، أنها "تتابع عن كثب تطورات الحادث وحالة الموريتانيين المخطوفين".
ووقع الحادث بين بلدتي "كالا" و "النوارة" القريبتين من الحدود بين موريتانيا ومالي.
وكانت شركة الأشغال العامة والطرق الموريتانية المملوكة للحكومة تعمل في مشروع لتشييد طريق في مالي بالتعاون مع شركة صينية.
ويعد هذا أول حادث اختطاف يتعرض له موريتانيون في مالي منذ سنوات.
وفي هذا السياق، بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في اتصال هاتفي، بالرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصيمي كويتا حادث اختطاف العاملين بشركة "كوفك" الصينية المشتركة معها اختطفتهم جماعة مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بالمنظمات الإرهابية في مالي.
وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن هذا الاتصال يأتي في إطار الاهتمام البالغ والمتابعة المكثفة لحادث الهجوم المسلح الذي نجم عنه اختطاف موريتانيين اثنين و3 صينيين.
وحسب شهود عيان قام المهاجمون بإضرام النيران في مخازن الشركة وشاحناتها الثقيلة وبعض المعدات والتجهيزات الأخرى وسلبوا ثلاث سيارات قبل أن يقيدوا العمال المختطفين ويغادروا بهم إلى وجهة مجهولة.
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