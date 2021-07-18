من "زمزم" إلى "الفتوى".. تعرف على روبوتات موسم الحج 2021

توسعت السعودية في استخدام تقنيات الروبوتات الذكية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال حج عام 2021.

فبعد الإعلان عن روبوت لتوزيع ماء زماء ثم الكشف عن الروبوت الأمني والروبوت الشخصي، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية خدمة "روبوت الفتوى الآلي" بمساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات ضمن توظيف خدماتها التقنية في موسم الحج.

ويحقق "الروبوت الآلي" التواصل المرئي -عن بُعد- بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، وتقديم التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج طيلة الموسم، من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.

وتسعى المملكة لإحلال الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الحجاج، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه، وصولاً إلى موسم حج ميسر ينعم به الحاج، وتحقق على إثره نسبة رضا عالية من قبل ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة، وبما يساعدها في تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

الروبوت الأمني

ويضاف "روبوت الفتوى" إلى "الروبوت الأمني"، وهو مخصص لمراقبة ومتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من قبل الحجاج والعاملين في بيت الله الحرام وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها.

والروبوت لديه القدرة على قياس درجة حرارة الإنسان، وملاحظة الالتزام بارتداء الكمامة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المزود بها، كما يتولى عملية تعقيم المكان وتطهيره باستمرار، حيث يمكن التحكم به وتشغيله عن بعد من خلال منصة المراقبة والتحكم.

وكانت مجموعة (stc) قد أطلقت الروبوت الأمني ضمن سلسلة من تقنيات الروبوتات الذكية لخدمة حجاج بيت الله بالتوازي مع الخطوات المتسارعة للتحول الرقمي في المملكة، لإثراء تجربة الحاج وتيسير أداء المناسك للركن الخامس من الإسلام.





الروبوت الشخصي

وإضافة للروبوت الأمني، جهزت (stc) روبوتا يتميز بكونه "شخصي"، حيث يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D، ومزود بشاشة وكاميرا وميكروفون، مع إمكانية التجول بين الحجاج والتحدث معهم، والإجابة عن استفساراتهم وتقديم التوجيه والاستشارة، إلى جانب دوره في تعزيز التواصل بين الأفراد في ظروف العمل عن بعد والتباعد الجسدي الذي تفرضه جائحة كوفيد-19.

وعززت (stc) خدماتها بتقنية "الواقع المعزز" (AR) التي تمكن المستخدم من التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية ومشاهدة العالم المحيط بواسطة أجهزة محمولة مثل الهاتف الذكي، أو من خلال الأجهزة التي يمكن ارتداؤها مثل النظارات، والعدسات اللاصقة، وتسهم هذه التقنية في تعزيز تجربة الحج والعمرة، وتوفير دليل افتراضي للطواف، ومعلومات حول الاتجاهات للمواقع الرئيسة، بالإضافة إلى معلومات مباشرة عن المسجد الحرام.



روبوت زمزم

كذلك سخرت الحكومة السعودية أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عبوات ماء زمزم معقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عبوات ماء زمزم المبارك على حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح أنه سيتم تقديم عبوات ماء زمزم من خلال الروبوتات الذكية، والعربات عالية التقنية، لتقديم المياه مبردة معقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وعبر تقنية الروبوت الذكي يتم توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصاً من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

ويقوم الروبوت بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.



