تونس تتخذ جملة من الإجراءات لتفادي نقص الأكسجين

جراء النقص الحاد في تزويد المستشفيات بالأكسجين، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي جملة من الإجراءات.

وأعلن هشام المشيشي الشروع حالا في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصا حادا في مادة الأكسجين إلى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كاف بنفس الجهة أو الجهات المجاورة.

وأشرف رئيس الحكومة على اجتماع خلية الأزمة بمقر وزارة الصحة، وذلك للنظر في تأمين تزويد المؤسسات الصحية بمادة الأكسجين.

واستنكر رئيس الحكومة هشام المشيشي تضارب المعلومات والمعطيات حول نفاد مادة الأكسجين بعدد من المستشفيات بولايات الجمهورية.





ومرت تونس ليلة البارحة بأزمة في الأكسجين الذي يحتاجه مرضى كورونا، حيث سارع رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى عقد اجتماع بخلية الأزمة لتدارس وضعية المستشفيات في الوقت الذي أطلق فيه الأطباء والمختصون من مختلف المستشفيات صيحة فزع بضرورة توفير الأكسجين أمام ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقرر "المشيشي" خلال اجتماع خلية الأزمة وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة "كوفيد-19"، إلى حين العودة لنسق التزود الطبيعي بمادة الأكسجين.



وأعلن عن وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الأكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه.

وأوضح أنه سيتم إرساء الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الأزمة من خلال تأمين التزود والإسراع بتشغيل مولدات الأكسجين التي وصلت منذ أيام، وتركيزها بالمستشفيات التي تم الاتفاق عليها.

كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بالشروع فورا في إعداد دراسة لإنجاز مشروع إنتاج مادة الأكسجين، معتبرا أن هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي الوطني.



