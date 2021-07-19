سلسلة خيل.. ابنة السفير تنذر بأزمة بين جارتين

ما زالت حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان، لفترة وجيزة، تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين الجارين.

فبعد يوم من اختطاف سلسلة علي خيل، ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد نجيب الله علي خيل، لساعات وجيزة على أيدي مجهولين في باكستان، أعربت الأخيرة عن أسفها إزاء الخطوة الدبلوماسية التي أقدمت عليها جارتها بالأمس.



وأمس الأحد، استدعت أفغانستان سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في باكستان، على خلفية اختطاف سلسلة، وسبقت خطوتها تلك باستدعاء سفير إسلام آباد، السبت، وأبدت احتجاجها على حادثة الخطف.

وهو ما وصفته باكستان بأنه أمر "محزن ومؤسف"، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن عملية الخطف "موضع تحقيق ومتابعة على أعلى مستوى".

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها، عن أملها في أن تعيد الحكومة الأفغانية "النظر في قرارها".

والجمعة، أعلنت الحكومة الأفغانية أن سلسلة علي الخيل، ابنة سفيرها في إسلام آباد نجيب الله علي خيل، احتجزت كرهينة لعدة ساعات، وتعرضت "لتعذيب شديد" على أيدي مهاجمين مجهولين في العاصمة الباكستانية.

وفي اليوم التالي للحادثة، قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد على تويتر إنه "تلقى من رئيس الوزراء عمران خان أمرا باللجوء إلى كل السبل المتاحة لتوقيف الأشخاص الضالعين في خطف ابنة السفير الأفغاني".

ولطالما كانت العلاقات بين الجارتين باكستان وأفغانستان فاترة، حيث تتهم كابول إسلام آباد بالسماح بملاذات آمنة لمسلحي "طالبان".

بينما تتهم إسلام آباد كابول بالسماح للمتشددين باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في باكستان.