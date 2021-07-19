أحدث إصدارات المصابيح الذكية.. أيكيا تبتكر

أعلنت شركة أيكيا عن توسيع باقة منتجاتها من المصابيح الذكية من خلال إطلاق أربعة مصابيح جديدة.

وأوضحت الشركة السويدية أن ثلاثة مصابيح تأتي بقاعدة E27 ومصباح بقاعدة E14، مشيرة إلى أنها قامت بتجهيز المصابيح الذكية Trådfri الجديدة بنظام ZigBee، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها مع نظام المنزل الذكي من أيكيا، ومع العديد من الأنظمة البديلة مثل نظام فيليبس Hue وخلافه.



أضافت أيكيا إلى وجود مصباحين بتصميم تقليدي يجمع بين الفتيل المرئي والضوء الأبيض الدافئ، وتتوافر هذه النوعية من المصابيح بقاعدة E14 وE27، وبتكلفة تبلغ 8 يورو.

وتأتي المصابيح الذكية XXL بمظهر زجاجي وبشدة إضاءة تبلغ 470 لومن وتغطي الطيف الأبيض، وتتوافر بقاعدة E27 في الموديلات ذات الشكل الأنبوبي أو المستدير، وتأتي بتكلفة 13 يورو.

وأكدت أيكيا أن المصابيح الجديدة تتناسب مع اللمبات، التي يتم فيها استعمال مصابيح توهج ذكية.