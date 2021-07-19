إثيوبيا تطمئن مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة

طمأنت إثيوبيا، اليوم الإثنين، كلا من مصر والسودان، بعدم "وجود أي ضرر" جراء اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

جاء ذلك على لسان وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في بلاده، وذلك بعد إعلانه نجاح الملء الثاني لسد النهضة.

وقال بقلي إن "تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه".

وأضاف: "نطمئن دولتي المصب بأنه لن يلحق بهما أي ضرر".

وأوضح الوزير الإثيوبي أن كمية الأمطار ساهمت في سرعة الملء الثاني للسد الذي أثار خلافا مع القاهرة والخرطوم.

وفي هذا الصدد دعا بقلي، الجميع إلى التعاون والتنمية المشتركة، مؤكدا أن "سد النهضة يحمل فوائد كبيرة لمصر والسودان".



وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يوليو/تموز 2020، عن تمكنها من إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه فوق نهر النيل، والتي قدرت بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه.

يشار إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.

لكن إثيوبيا، طمأنت مرارا دولتي المصب وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على مصر والسودان.