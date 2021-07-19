مناشدة طريفة لفتى عراقي.. مسؤول أمريكي يرد

رد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جو هام، على طلب فتى عراقي هدد بالانتحار.

وكان الفتى العراقي على عادل، هدد مؤخرا، برمي نفسه من مكان مرتفع، في مقطع فيديو مصور، إذا لم يستجب الرئيس جو بادين لمناشدته.



وعرف الفتى العراقي بتعليقاته عبر مقاطع الفيديو المصورة التي دائما ما تلاقي تناولاً كبيراً بين المتابعين، والتي يخاطب فيها الرئيس الأمريكي بادين، وسلفه دونالد ترامب، بمد يد المساعدة له لسوء الأوضاع العامة في البلاد، وتسهيل دخوله للولايات المتحدة.

وطلب، جو هود، خلال مقطع فيديو تحدث فيه باللغة العربية، من الفتى الشاب، التأني وعدم ايذاء نفسه، قائلا: "حبيبي لا ترمي نفسك من السطح".

لكن المسؤول الأمريكي اعتذر لعلي عن تلبية طلبه زيارة الولايات المتحدة بسبب "ظرف كورونا"، وأعرب عن أمله بأن يلتقيه يوما في العراق لتناول الأكلة العراقية الشهيرة "الباجة".

وكان مقطع الفيديو الأخير، الذي ظهر فيه علي يناشد الرئيس بايدن ويهدد مازحا بأنه "سيرمي نفسه من سطح منزله"، ترافق مع سماع صوت إطلاق نار قريب من منزل الفتى.

ونشر على عادل، الرد المصور للمسؤول الأمريكي على صفحته الشخصية معلقا "لا أحب الباجة".

ويأتي تفاعل الولايات المتحدة بشكل رسمي مع الفتى العراقي علي عادل، بعد جملة من المناشدات التي أطلقها الأخير عبر مقاطع مصورة مزج فيها بين اللغة الإنجليزية البسيطة والعربية، والتي اتسمت بالطرافة وتركز فحواها حول الخلاص من العراق في ظل غياب الخدمات الأساسية وضياع الأمن.



