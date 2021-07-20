موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أزمة حاكم مصرف لبنان وشائعة الوقود المغشوش

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أكدت الهيئة العامة للبترول في مصر أن البنزين الموجود داخل المحطات مطابق للمواصفات وغير مخلوط بأي مواد أخرى.

بعد 28 عاما قضاها على كرسي حاكم مصرف لبنان، يواجه رياض سلامة اتهامات في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي من قبل القضاء اللبناني.

تصاعد غير مسبوق يسيطر على أسعار السلع في السودان، وسط حيرة بالغة لدى كثير من فئات المجتمع الراغبة في التسوق لأجل عيد الأضحى.

تسارعت وتيرة العلامات المادية لتغير المناخ وتأثيراته على الأرض آخر 50 عاماً، ووصلت ذروتها في السنوات الخمس الماضية.

تراجعت أسعار النفط الإثنين بنسبة 6%، متأثرة بقرار مجموعة "أوبك+" بشأن زيادة الإمدادات، وتزايد إصابات كورونا حول العالم.

وافقت الحكومة في لبنان على الاستيراد المباشر للمازوت وسط عجز الوقود المتفاقم، ما يرفع فعليا الدعم عن هذا النوع من الوقود.

تذهب تحليلات إلى أن هناك صناعات عريقة تمتد جذور بعضها إلى مئات السنين مهددة بالانقراض، بسبب الانطباعات السائدة عن جيل الألفية الثانية.