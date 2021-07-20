مدنيون تحت القصف.. هاون الحوثي يقتل فرحة العيد في الحديدة

استقبلت مليشيات الحوثي الانقلابية عيد الأضحى بجريمة جديدة تضاف إلى سجل زاخر بالعمليات الإرهابية والانتهاكات بحق المدنيين.

واستهدفت المليشيات الحوثية عشية عيد الأضحى المبارك، المدنيين في مديريتي التحيتا والدريهمي بالحديدة، غربي اليمن، بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة من مواقع تمركزها جنوب الحديدة.



وأفادت القوات المشتركة بأن المليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، تزامناً مع قصف مماثل على تجمعات سكانية في منطقة دخنان ووادي رمان بمديرية الدريهمي.



وأكدت القوات المشتركة أن القصف أثار الفزع وعكر أجواء استقبال عيد الأضحى المبارك لدى الأهالي، خصوصا لدى الأطفال والنساء، وهو قصف ممنهج استهدف تعكير أجواء العيد وإجبار الأهالي على النزوح مجدداً.



ميدانيا، كبدت القوات المشتركة، مساء الإثنين، مليشيات الحوثي خسائر بشرية باشتباكات وضربات مركزة في ثلاث جبهات بالساحل الغربي.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن المليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها للتسلل صوب تباب تشكل خطرا على خطوط التماس في جبهة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، ولكن سرعان ما أجبرتها القوات المشتركة على الفرار .



وأكد الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خط النار كانت على أتم اليقظة والجاهزية وخاضت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة على مدى 42 دقيقة انتهت بفشل ذريع للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية في صفوفها.



وقالت القوات المشتركه إنها رصدت عبر وحدات الاستطلاع في داخل مدينة الحديدة تحركات للمليشيات خلف معسكر الدفاع الساحلي ومحيط جولة سيتي ماكس، كما استهدفت المليشيات الأحياء السكنية المحررة بقذائف أر بي جي والأسلحة الرشاشة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.



وأشارت القوات المشتركة إلى أنها حققت إصابات مباشرة في ثكنات وأوكار للمليشيات الانقلابية.