"فالف" تغير خريطة الألعاب العالمية بجهاز "جوال".. سر Steam Deck

أطلقت شركة فالف جهاز الألعاب Steam Deck الجوال الجديد، الذي يأتي بقرص صلب SSD قابل للاستبدال بحيث يمكن للمستخدم استبداله بنفسه. وأوضحت الشركة الأمريكية أن القرص الصلب M.2-SSD يتوفر بسعات 64 و256 و512 جيجابايت نظير سعر يبلغ 399 و529 و649 دولارا أمريكيا على الترتيب.

ويشتمل جهاز الألعاب Steam Deck الجوال على شاشة LCD لمسية قياس 7 بوصة وبدقة وضوح 1280 & 800 بيكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز. وينبض بداخل جهاز الألعاب المعالج AMD Zen 2 بسرعة 2.4–3.5 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة رسوميات AMD RDNA 2 بسرعة 1–1.6 جيجاهرتز. ويدعم جهاز الألعاب تقنية Wi-Fi و Bluetooth و USB Type-C مع DisplayPort 1.4، مع بطارية 40 واطا/ ساعة.

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