سانج يونج تطلق سيارتها Korando e-Motion الكهربائية

كشفت شركة سانج يونج النقاب عن سيارتها Korando e-Motion، التي تعتمد على الطاقة الكهربائية الخالصة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة، التي تنتمي لفئة SUV المدمجة. وتعتمد سيارة سانج يونج الجديدة على سواعد محرك بقوة 190 حصانا، مع بطارية سعة 61.5 كيلوواط ساعة تصل إلى مدى السير 420 كلم.

وتوفر السيارة الجديدة البالغ طولها 4.50 متر مقاعد لخمسة ركاب وما يصل إلى 550 لترا من الأمتعة. وتتميز السيارة الكهربائية من خلال شبكة المبرد المغلقة، والتصميم الجديد للمئزر الأمامي، وغطاء حيز المحرك المصنوع من سبائك الألومنيوم. الموديل الجديد من Rexton ومنتصف يونيو الماضي أعلنت شركة سانج يونج الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Rexton. وحصل الموديل الجديد من السيارة على خدمات محرك ديزل قوي ومزيد من الأنظمة المساعدة وناقل حركة أوتوماتيكي جديد. وتمتاز سيارة Rexton الجديدة من خلال الملامح العصرية على المقدمة مثل الأسطح المطلية بالكروم اللامع، وتأتي سيارة سانج يونج الجديدة بطول 4.85 متر، تؤهلها للتجهيز بما يصل إلى 7 مقاعد.

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