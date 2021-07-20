لعنة الملاذ الآمن تصيب بيتكوين.. والدولار إلى القمة

ارتفعت أسعار عملات الملاذ الآمن خلال تعاملات اليوم، وهبط سعر العملة الرقمية بيتكوين دون 30 ألف دولار للمرة الأولى في نحو شهر.

يأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف من أن السلالة دلتا الشديدة الانتشار من فيروس كورونا قد تقلب التعافي الاقتصادي العالمي رأسا على عقب.



وسجلت عملات الملاذ الآمن كالدولار والين أعلى مستوى في عدة أشهر تقريبا خلال التداولات مقابل العملتين مرتفعتي المخاطر الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء،

وجرى تداول الين عند 80.09 للدولار الأسترالي، قرب أعلى مستوى في 5 أشهر البالغ 80.05 الذي لامسه أمس الإثنين. وسجلت العملة 149.48 إلى الجنيه الإسترليني، مقتربة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر عند 149.35 الذي سجلته أثناء الليل.

ولامس الدولار أعلى مستوياته في نحو 8 أشهر عند 0.7317 دولار للدولار الأسترالي اليوم قبل أن يُتداول عند 0.7319 دولار، وجري تداوله عند 1.36625 دولار أمريكي للإسترليني بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير/شباط عند 1.3655 دولار في الجلسة السابقة.

وسرع الدولار الأسترالي وتيرة هبوطه إذ رأى بعض خبراء الاقتصاد أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسات هذا الأسبوع إشارة على أن البنك المركزي ربما يعدل عن قراره بخفض التحفيز.

الين

وتفوق الين على الدولار، ليرتفع إلى 109.07 للدولار الأمريكي أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أواخر مايو/أيار، بدعم من نزول سريع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى مستوى متدن عند 1.1740% للمرة الأولى منذ منتصف فبراير/شباط. واليوم الثلاثاء، بلغ الدولار 109.46 ين.

وأصبح المتحور دلتا السريع الانتشار من فيروس كورونا الآن السلالة المهيمنة في أنحاء العالم، ويصاحبه ارتفاع في الإصابات في الولايات المتحدة، على الأخص في المناطق التي تشهد تقاعسا في التلقيح.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.17885 دولار، بعد أن نزل الليلة الماضية لأدنى مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان عند 1.1764 دولار.

بيتكوين

وفي العملات المشفرة، نزلت بيتكوين إلى مستوى متدن عند 29500 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ 22 يونيو/حزيران، قبل أن تتداول منخفضة 4.1% عند 29559.10 دولار.

وتراجعت منافستها إيثر 4.8% إلى 1730.33 دولار، أيضا قرب أدنى مستوياتها في شهر.