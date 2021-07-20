"الصيام الرقمي".. كيف تتخلص من أسر الهواتف الذكية والأجهزة الجوالة؟

أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة الجوالة تسيطر على الجميع، لدرجة أن الكل يبحث عن طريقة لـ "الصيام الرقمي".

هناك بعض الأدوات، التي تخبر المستخدم بالوقت، الذي يقضيه في استعمال الهاتف الذكي ونوعية التطبيقات الأكثر استعمالا فيما يعرف بأدوات "الصيام الرقمي".



وتعرف هذه الأداة في أجهزة أبل المزودة بنظام "آي أو إس" باسم "وقت الشاشة" (Screen Time). وتقوم أداة وقت الشاشة بتسجيل الوقت، الذي يتم فيه استعمال التطبيقات، وتتيح إمكانية وضع حدود لهذا الاستخدام؛ فمثلا هناك بعض التطبيقات، التي تتطلب اهتماما كبيرا يتم حظرها بعد فترة زمنية عن طريق الإعدادات.

أبل في خدمتك

ويمكن ضبط وظيفة وقت الشاشة لأخذ استراحة كاملة؛ حيث يتم ضبط الهاتف بحيث يستقبل مكالمات هاتفية فقط أو تعمل التطبيقات المحددة مسبقا في فترة زمنية معينة؛ فمثلا بعد الانتهاء من العمل لا يمكن استدعاء التطبيقات الخاصة بالعمل.

وتتوافر وظيفة الاستراحة في جميع أجهزة أبل الجوالة، التي تم بها تفعيل وظيفة وقت الشاشة، ويتلقى المستخدم إشعارا قبل بدء فترة الاستراحة بحوالي 5 دقائق، وتوجد وظيفة وقت الشاشة في إعدادات نظام "آي أو إس" أسفل الإعدادات الخاصة بالإشعارات ونغمات الرنين.

جوجل أندرويد

وتشتمل الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد على وظيفة مشابهة باسم Digital Wellbeing، والتي تتيح للمستخدم إلقاء نظرة عامة على سلوكيات الاستخدام وإجراء بعض الإعدادات؛ فعند تفعيل وضع التركيز مثلا يتم إخفاء الإشعارات من التطبيقات المحددة خلال فترة زمنية معينة، وعلى غرار وظيفة أبل وقت الشاشة فإن وظيفة جوجل تقوم بإنشاء حسابات وقت للتطبيقات الفردية تحت بند Dashboard.

وظيفة Digital Wellbeing

وتعتبر وظيفة Digital Wellbeing جزءا من الإعدادات الشاملة للإشعارات في نظام جوجل أندرويد؛ حيث يمكن للمستخدم هنا الاستفادة من وظيفة "عدم الإزعاج" وضبط المكالمات الهاتفية المسموح بقبولها، والتطبيقات المسموح بإظهار إشعاراتها، والوسائط، التي يسمح لها بالرنين أثناء فترة الاستراحة.

ويمكن للمستخدم العثور على وظيفة Digital Wellbeing في قائمة الإعدادات، وإذا لم تظهر الأيقونة الخاصة بهذه الوظيفة، فقد يتطلب الأمر تنزيل برنامج المساعدة من متجر جوجل بلاي.