موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. خسائر محاكمة زوما ورحلة بيزوس

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في محاولة للخروج من التداعيات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا قدم الدكتور محمد العريان، تحليلا اقتصاديا لطريقة التعايش مع الجائحة.

قررت "أبل" تأجيل موعد عودتها إلى المكتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر على أقرب تقدير.

انطلق الملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء، الثلاثاء، عبر صاروخ من طراز "نيو شيبرد" القابل لإعادة الاستخدام.

رفع جولدمان ساكس الثلاثاء توقعه لسعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021، بزيادة 5 دولارات عن تقديره السابق.

قوبلت رحلة أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، السريعة إلى الفضاء ببعض الانتقادات، فيما رد مؤسس أمازون على ذلك.

طرحت المفوضية الأوروبية خططا لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال، في محاولة لمحاربة جريمة تكلف التكتل مليارات من اليورو سنويا.

أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن أسبوعا من أعمال الشغب القاتلة قد يكلف البلاد خسائر 3.4 مليار دولار و يعرض 150 ألف وظيفة للخطر.