إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين.. كورونا يهاجم مجددا

بعد تأكيد حدوث 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين بمطار نانجينج، ألغت المدينة الواقعة شرقي الصين نحو 300 رحلة جوية اليوم.

وذكرت السلطات أنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في اليوم السابق.



وتم إجراء فحوص جماعية في أربع مناطق قريبة من المطار.

ويتعين الآن على أي شخص يريد مغادرة المدينة التي يقطنها 8 ملايين نسمة أن يقدم نتائج سلبية لفحوص كشف الإصابة بكورونا.

الفحص الروتيني

وتم اكتشاف إصابات المطار أثناء الفحص الروتيني، وخضع الموظفون المصابون بكورونا للحجر الصحي، ثم تم اختبار المزيد من الموظفين.

وأبقت الصين الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير منذ تفشي الوباء لأول مرة في أوائل عام 2020، ولم تشهد سوى حالات تفش محلية محدودة منذ ذلك الحين.

وفي الوقت الحالي، تعاني مقاطعة يونان جنوب غربي الصين بسبب أعداد من الإصابات. وتقع المقاطعة على الحدود مع ميانمار، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

كورونا يهاجم مقاطعة دهونج

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مقاطعة دهونج تضررت بشكل خاص حيث تم نقل 267 مصابا بكورونا إلى المستشفيات.

ومن بين الاصابات 82 حالة عدوى محلية. كما تم تسجيل 31 إصابة بدون أعراض.

وعادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في الصين، التي اكتُشف الفيروس بها أولا على مستوى العالم في ديسمبر/كانون الأول 2019.