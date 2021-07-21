طريقة ضبط توازن اللون الأبيض في تلفاز أبل باستخدام آيفون

يمكن لعشاق الأفلام النقاش حول توازن اللون الأبيض بأجهزة التلفاز، والتساؤل ما إذا كانت الألوان تبدو بصورة سليمة أو كما قصدها صناع الفيلم

غير أن أصحاب أجهزة تلفاز أبل بدقة HD أو 4K وهاتف آيفون مزود بوظيفة FaceID يمكنهم ضبط توازن اللون الأبيض بسهولة.

وبدءا من إصدار نظام التشغيل tvOS 14.5 من خلال القيام بالإجراءات التالية:



الذهاب إلى إعدادات تلفاز أبل

في البداية يتعين على المستخدم استدعاء إعدادات تلفاز أبل وتحديد البند توازن اللون الأبيض "White Balance" في قائمة الصوت والفيديو " Audio and Video".

تقريب الهاتف الذكي آيفون من تلفاز أبل

وبعد ذلك يتم تقريب الهاتف الذكي آيفون من تلفاز أبل وتأكيد الرسالة المنبثقة، وفي الخطوة التالية يتم توجيه الكاميرا الأمامية بهاتف آيفون إلى المستطيل الملون بشاشة التلفاز.

بعدها يتم تثبيت الهاتف على هذا الوضع إلى أن تكتمل عملية قياس اللون.

وتكتمل عملية معايرة الألوان بعد ظهور الرسالة، التي تفيد بنجاح عملية القياس على الشاشة.

ويتم إظهار المعاينة قبل/بعد، وعندئذ يتعين على المستخدم تحديد الطريقة، التي يفضلها أكثر لعرض الألوان.

عملية القياس

حيث تقوم الكاميرات الأمامية بالهاتف الذكي آيفون بقياس طريقة عرض الألوان على الشاشة ومقارنتها مع ما يجب أن يظهر على شاشة تلفاز أبل، وعندئذ يتم ضبط تلفاز أبل بحيث يظهر مزيج الألوان المقصود على الشاشة، بطريقة تشبه عمل النظارات، التي لا تغير دوت الخليج أو الواقع.

ولكن في واقع الأمر لا تعد هذه الإعدادات معايرة حقيقية للألوان، ومع ذلك يمكن للمستخدم ملاحظة اختلافات كبيرة في الألوان قبل وبعد الإعدادات تبعا للتلفاز المتصل، وفي كل الأحوال يتعين على المستخدم تحديد الوضع، الذي يفضله لتوازن اللون الأبيض.