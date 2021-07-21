إيران تصعد قمعها بخوزستان.. وأصفهان تنتفض

هدد مكتب المدعي العام في محافظة خوزستان جنوب إيران، مساء الأربعاء، بزيادة قمع المحتجين المطالبين بتوفير المياه.

وقال بيان لمكتب المدعي العام نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية واطلعت عليه مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، إنه: "سوف نتعامل بحزم مع أي حالة من عدم الأمان والإخلال بالنظام العام وسنتعامل مع أسبابه بدقة".

وأضاف: "نحترم مطالب الشرفاء والنبلاء في خوزستان، وخاصة مربي الماشية والمزارعين الذين هم الضحايا الرئيسيون لأزمة المياه الأخيرة".

ووصف البيان المحتجين بـ"مثيري الشغب والمرتزقة"، وقال "نحذر مثيري الشغب والمرتزقة الأجانب والمنافقين والانفصاليون والعناصر الشريرة المضادة للثورة والنظام".

ويواصل المتظاهرون الاحتجاجات في مناطق مختلفة من المحافظة لليوم السابع على التوالي.





ويكشف هذا البيان عن عزم السلطات الإيرانية زيادة القوة المفرطة ضد المحتجين من أبناء القومية العربية الذين يطالبون بأبسط مقاومات الحياة وهي "المياه".



هذا التهديد لم يمنع سكان مدن محافظة خوزستان من مواصلة الاحتجاجات، حيث أظهرت مقاطع فيديو خروج مسيرات شعبية حاشدة في مدينة مسجد سليمان والأهواز والمحمرة والفلاحية والشوش.

وفي مدينة الأهواز عاصمة خوزستان أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نشرها نشطاء، مساء الأربعاء.

أصفهان تلحق بركب الاحتجاجات

والتحقت محافظة أصفهان وسط إيران، مساء الأربعاء، بركب الاحتجاجات المتواصلة في محافظة خوزستان.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون خروج سكان مدينة "يزدان شهر" بمحافظة أصفهان بمسيرة احتجاج شعبية حاشدة ردد خلالها المحتجون شعارات تضامنية وتأييداً للاحتجاجات في خوزستان.

وهتف المحتجون في أصفهان: "خوزستان نحميك وندعمك"، فيما هتف آخرون: "سأقتل من قتل أخي"، في إشارة إلى قمع القوات الأمنية للمحتجين في مدن خوزستان.

وأسفرت احتجاجات محافظة خوزستان منذ الخميس الماضي حتى الآن إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح فيما جرى اعتقال قرابة 22 شخصاً بحسب منظمات حقوقية استطاعت توثيق بعض أسماء المعتقلين.

فيما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز في وقت سابق إن هناك أربعة من المحتجين اختفى مصيرهم بعد اعتقالهم الليلة الماضية في الاحتجاجات.

ولا يبدو أن هناك أفق حل لأزمة المياه في خوزستان على الرغم من وعود المسؤولين بحلها، فيما حث المرشد علي خامنئي، اليوم المسؤولين على الإسراع في حل مشكلة المحافظة التي تعاني من الإهمال والتهميش بسبب سياسات النظام العنصرية.