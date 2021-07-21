السعودية تنفي مزاعم استخدام برنامج لمتابعة الاتصالات

نفى مصدر مسؤول بالسعودية، الأربعاء، مزاعم بعض التقارير الصحفية، بشأن ادعاء باستخدام جهة لبرنامج لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المصدر في تصريحيحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأكد المصدر أن "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".

وكانت تقارير إعلامية ومواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى"فوربيدن ستوريز" تنسب تلك الاتهامات لعدة بلدان.



