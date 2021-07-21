الأحواز تنتفض.. حرائق وإطلاق نار على المتظاهرين

أكد محتجون بمدينة الأحواز عاصمة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، قيام قوات الأمن بإحراق السوق المركزي للمدينة. وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء تصاعد النيران في المحال والأسواق التجارية بالسوق المركزي بالمدينة، فيما أكد المتظاهرون أن قوات الأمن أحرقت السوق. وأضاف النشطاء أن "قوات الأمن تمنع الشباب المحتجين من إطفاء الحريق عبر إطلاق النار عليهم". وفي سياق متصل، أطلقت قوات الأمن النار بكثافة على محتجين بحي الثورة في مدينة الاهواز العربية. وتتصاعد الاحتجاجات في مدن خوزستان لليوم السابع على التوالي بسبب أزمة المياه، فيما توعدت السلطات الحاكمة بقمع المحتجين بعدما وصفتهم بالمشاغبين. وخرجت احتجاجات مماثلة في مناطق مختلفة في خوزستان، فيما وصلت الاحتجاجات لمدن أخرى في محافظة أصفهان وسط البلاد دعماً للمحتجين العرب في خوزستان. ولقي حتى الآن 8 من المحتجين مصرعهم فيما اعترفت السلطات بمقتل 3 فقط، ولقي ضابط مصرعه الليلة الماضية بمدينة معشور العربية جنوب إيران فيما أصيب 14 من الشرطة بجروح.

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