اغتيالات أفريقيا.. دماء على عروش القارة السمراء

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس مدغشقر أندريه راغولينا تعيد إلى الواجهة قائمة طويلة لاغتيالات أو محاولات مدونة بدماء على عروش القارة السمراء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت النيابة العامة في مدغشقر توقيف أجانب ومواطنين خططوا لاغتيال الرئيس.

وخلال مؤتمر صحفي، قال النائب العام لمحكمة الاستئناف في مدغشقر بيرثين رزافياريفوني، إن "العديد من الأجانب والمواطنين وضعوا خطة لاغتيال شخصيات بارزة في الدولة، بما في ذلك رئيس البلاد".

حدث يثقل قارة تنبض على إيقاع انقلابات واغتيالات وتحركات مسلحة أطاحت بالعشرات من الزعماء من عروشهم، وكتبت فصولا صادمة عن نهايات تراجيدية صادمة.

محاولات فاشلة



شخصان حاولا طعن رئيس مالي المؤقت أسيمي جويتا إثر الصلاة في الجامع الكبير بالعاصمة باماكو بمناسبة عيد الأضحى، الثلاثاء.



وجرى الهجوم إثر صلاة العيد عندما كان إمام المسجد متوجها لذبح الأضحية، ويبدو أن محاولة الطعن لم تصب الرئيس جويتا، لكن المحاولة في حد ذاتها ترفع ناقوس الإنذار لرئيس يمسك بزمام بلد يعج تاريخه بالانقلابات.



وفي شمال أفريقيا، وتحديدا في تونس، تعرض الرئيس قيس سعيد لـ3 محاولات اغتيال؛ وفق ما أعلنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان.



أولها كان دس مادة مشبوهة بعجين خبز بإحدى المخابز الواقعة بضاحية للعاصمة، فيما تتعلق الثانية بما يعرف "بالظرف المسموم" الذي تلقته مديرة ديوانه الرئاسي.



بينما تتعلّق الشبهة الثالثة بالتخطيط لاغتيال سعيد استنادا إلى ما صرح به بنفسه في 15 يونيو/ حزيران الماضي.



وحينها، قال سعيد، خلال اجتماع برؤساء الحكومات السابقة في بلاده، إنه "لا يجب أن يكون الحوار للبحث عن صفقات مع الداخل أو الخارج.. من يريد الحوار لا يذهب للخارج سرا للبحث عن إزالة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".

وفي السودان، نجا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مارس/ آذار 2020من محاولة اغتيال فاشلة بسيارة مفخخة في العاصمة الخرطوم.



وفيما أكد التلفزيون الرسمي، حينها، محاولة الاغتيال، أفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة أسفل كوبري "كوبر" شمال شرقي العاصمة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك.

أبرز الاغتيالات

2021: مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها في معارك مع متمردين.

2011: اغتيال رئيس ليبيا معمر القذافي بعد اعتقاله على يد متمردين

2001: اغتيال رئيس الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا على يد نائب وزير الدفاع

1999: اغتيال رئيس النيجر إبراهيم باري مايناسارا على أيدي أفراد حرسه الخاص

1993: اغتيال ملكيور ندادي أول رئيس منتخب لبوروندي على يد عسكريين

1992: اغتيال رئيس الجزائر محمد بوضياف على يد أحد حراسه

1989: اغتيال رئيس جزر القمر أحمد عبد الله عبد الرحمن إثر انقلاب عسكري

1987: اغتيال رئيس بوركينا فاسو توماس سانكارا إثر انقلاب عسكري

1981: اغتيال رئيس مصر محمد أنور السادات على يد مجموعة إرهابية أثناء الاحتفال بالعيد القومي في 6 أكتوبر

1980: اغتيال رئيس ليبيريا ويليام تولبرت إثر انقلاب عسكري

1976: اغتيال الحاكم العسكري لنيجيريا الجنرال مورتالا محمد إثر محاولة انقلاب عسكري فاشل

1975: اغتيال أول رئيس لتشاد فرانسوا تومبالباي

1969: اغتيال رئيس الصومال عبد الرشيد علي شارماركي على يد شرطي

1966: اغتيال رئيس نيجيريا جونسون توماس آجيي أيرونسي إثر تمرد ضباط

1963: اغتيال رئيس توجو سيلفانوس أوليمبيو إثر انقلاب عسكري