أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يوليو 2021 في الجزائر.. تراجع ملفت للنظر

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر، مساء اليوم الخميس 22 يوليو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم الخميس، إلى 7781 دينارا (57.87 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 6809 دينارا (50.64 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر إلى 5836 دينارا (43.40 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4539 دينارا (33.76 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3891 دينارا (28.93 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، في تعاملات الخميس، إلى 242.004 ألف دينار (1800 دولارات).

وسجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 54.472 ألف دينار (405.09 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو/تموز الجاري عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى "ديلي إف.إكس":" أسعار الذهب تحت ضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في 3 أشهر والأسهم الأمريكية انتعشت لليوم الثاني، مما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال الفيروس ويعاودون التداول على أساس التضخم".