طريقة استخدام واتساب باحترافية.. أسرار لا تعرفها عن Whats App

أصبح تطبيق واتساب التطبيق أهم منصة للدردشة والتواصل المباشر على كل المستويات سواء العمل أو الدردشة الخاصة.

في التقرير التالي نستعرض طريقة استخدام واتساب باحترافية كاملة، وطريقة الاستفادة من حميع مميزات تطبيق واتساب.

اختصارات لوحة المفاتيح عبر واتساب

توفر عدد كبير من المنصات، التطبيقات والمواقع اختصارات للوحات المفاتيح، والمقصود هو اختصار تقوم بتنفيذه من خلال الضغط على أكثر من زرّ في نفس الوقت، تماما مثل Ctrl+C وCtrl+V للنسخ واللصق.

وفيما يلي أهم اختصارات لوحات المفاتيح في واتساب على الويب بحسب موقع ait التقني:

كتم صوت الواتساب: Ctrl+Alt+Shift+M، حيث يشير حرف M إلى كلمة Mute

إرسال المحادثة للأرشيف: Ctrl+Alt+E

حذف الدردشة بالكامل: Ctrl+Alt+Backspace (زر الرجوع للخلف)

تثبيت الدردشة: Ctrl+Alt+Shift+P، حيث يشير حرف P إلى كلمة Pin

البحث ضمن الواتساب: Ctrl+Alt+/ (الشرطة الموجودة فوق الأرقام)

البحث ضمن الدردشة نفسها: Ctrl+Alt+Shift+F

بدء محادثة جديدة: Ctrl+Alt+N

إنشاء مجموعة جديدة: Ctrl+Alt+Shift+N

طريقة فتح أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز

من السهل أن تستخدم أكثر من حساب واتساب على هاتفك الذكي، هذا أمر معروف، سواء كان من خلال الخيارات المدمجة في الهواتف والتي تتيح استنساخ تطبيق واتساب، أو من خلال الاعتماد على تطبيق واتساب بيزنس.

لكي تفعل ذات الأمر على الكمبيوتر فأمامك أكثر من حل، الحل الأول هو فتح الحساب في نافذة التصفح الخفي Incognito / Private.

لكن بمجرد أن تغلق هذه النافذة سيتم إغلاق الحساب وستحتاج تسجيل الدخول في كل مرة، لذلك هذا الحل يفلح فقط عندما يكون الاستخدام لمرة واحدة.

وإن أردت أن تستخدم حساب ثاني بشكل دائم، فعليك بحل من الحلول البسيطة التالية:

- فتح حساب على المتصفح وحساب على تطبيق الويندوز

- فتح حساب على متصفحك الرئيسي وحساب على متصفح آخر

- استخدام خاصية Containers في متصفح فايرفوكس للفصل بين سجلات كل تبويب

قراءة الرسائل دون ظهور علامات زرقاء لدى الطرف الآخر

مؤشر قراءة الرسائل، Read Receipts، هي خاصية في واتساب تسمح للطرفين بمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر قد قرأ الرسالة أو لا، ولكن على واتساب ويب يمكنك قراءة الرسائل بحرية دون ظهور هذا المؤشر، وهذا ببساطة بالاعتماد على إضافة WAToolKit.

خدع وأسرار لاستخدام واتساب

يتيح تطبيق WhatsApp Tabs والذي يأتي على شكل إضافة لمتصفح كروم إمكانية تقسيم المحادثات لتبويبات حسب نوع الرسالة، وهو ما يظهر لنا في الصورة التالية، ويمكنك تحميل إضافة WhatsApp Tabs مجانا.

طريقة تفعيل الوضع المظلم في واتساب

لطالما كان الوضع المظلم في واتساب منتظرا، وسابقا كنا نستخدم تطبيقات وأدوات لتفعيله، لكنه الآن متاح رسميا إن كنت لا تعلم، وتفعيله بسيط، فقد توجه إلى القائمة الرئيسية، ومن ثم توجه إلى الإعدادات، وأخيرا توجه إلى المظهر، ومن هناك اختر داكن.

في حالة الملل من خلفية التطبيق على الويب فيمكنك ببساطة تغييرها، كل ما عليك فعله هو التوجه مرة أخرى للإعدادات، ومن ثم التوجه إلى خيار خلفية الدردشة، وأخيرا اختر الخلفية.