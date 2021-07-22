موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. ذاكرة "بي إم دبليو" ومرسيدس تتحدى تسلا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت ماركة أودي عن نسخة 2022 من الطراز الرياضي المعدل LMS GT3 Evo II التابعة لموديل R8 الشهير.

قالت دايملر، الخميس، إنها ستستثمر أكثر من 40 مليار يورو (47 مليار دولار) بين 2022 و2030 لتطوير السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية.

قدمت شركة نوفيتيك باقة بنية عريضة لسيارة فيراري F8 Tributo من ألياف الكربون، مع زيادة معدلات الأداء لكي تتناسب مع المظهر المهيب الجديد.



يتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات الرياضية العاملة بمحرك عجلات خلفي، تتميز بكونها الأقل في تكلفتها ضمن هذه الفئة.

كشفت شركة أستون مارتن النقاب عن سيارتها Valhalla المعتمدة على محرك V8 من شركة مرسيدس ضمن نظام دفع هجين بقوة 950 حصانا.

طرحت شيفروليه موديلات متميزة من فئتي SUV و سيدان، نصح خبراء بشرائها عند العزم على اقتناء سيارة مستعملة.

طرحت مرسيدس من فئة "سي كلاس" العديد من الموديلات المتميزة عبر التاريخ الحافل لهذه الفئة حققت مبيعات هائلة.

طرحت ماركة بي إم دبليو عبر تاريخها مجموعة متميزة من النسخ ضمن سياراتها من الفئة الثالثة، كانت على قدر متميز من الأداء.

كشفت ماركة بورش عن نسخة 2022 رسميا من طراز "ماكان" بعدد متميز من الفئات عالية الأداء.

