موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أغنى العائلات وأكبر الاقتصادات العربية

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احتفظت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الخميس بأكبر ارتفاع له منذ 3 أشهر في ظل توقعات تعافي أسرع للطلب على الخام.

تعهد المركزي الأوروبي بدعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو، وحذر من تداعيات المتحوّرة "دلتا" على تعافى الاقتصاد، وسط تراجع ثقة المستهلكين.



سيطرت 4 عائلات عربية على 52.27 % من إجمالي ثروات المليارديرات العرب خلال 2021، ونحو 45.45% من أعدادهم، بقائمة "فوربس".

احتفظت السعودية بصدارة قائمة أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، تلتها الإمارات ثم حلت مصر ثالثا.

تخطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر التوسع في مشروعات النفط والغاز، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض للسوق العالمية.

تفاقمت أزمة المازوت في لبنان اليوم الخميس بعد أن أطلق عدد من القطاعات الصرخة الأخيرة قبل التوقف عن العمل.



قال مسؤولون إن وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة العشرين لم يحققوا تقدما يذكر في اجتماعهم اليوم الخميس بخصوص مكافحة التغير المناخي.

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

عكرت موجة طقس باردة "مزاج" العالم وأشعلت أسعار البن دوليا ما ينذر بأزمة قهوة عابرة للقارات وسط ارتفاع سعر المشروب الأشهر على الأرض

