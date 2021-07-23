الكاظمي يبدأ السبت زيارته إلى واشنطن

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غداً السبت زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

والأسبوع الماضي، بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى الولايات المتحدة، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي وأبرزها الانسحاب من العراق، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين.



وكان البيت الأبيض أعلن، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي، وتعد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي، هي الثانية من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى رئاسة الأبيض.

ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة، باتفاقية تسمى الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008، والتي تنظم طبيعة العلاقة بين البلدين على مستويات التعاون والدعم في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.