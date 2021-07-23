آيفون 13 المنتظر يحمل مفاجأة لعشاق أبل.. ميزة عبقرية

تتواصل الأخبار السارة الخاصة بعاتف آيفون 13 المنتظر، هذه المرة تتعلق بخاصية لا تتوافر إلا في ساعات أبل ستكون متاحة بآيفون 13.

وكان أحدث ما كشف عنه بخصوص الهاتف المرتقب، خاصية مميزة سيطرح بها عرفت كواحدة من أشهر مميزات ساعة آبل الذكية.

وكشف الخبير التقنية "مارك جورمان"، في أحدث تقرير له نشر عبر وكالة بلومبرج، عن أن من أبرز الميزات التي يتوقع طرحها في هاتف آيفون 13، شريحة A15 أسرع، ونتوء أصغر للشاشة، وشاشة جديدة لإطالة عمر البطارية.

بالإضافة لخاصية شهيرة توفرت في ساعة أبل الذكية، هي وضع التشغيل الدائم للشاشة على غرار Apple Watch.

وسيعزز من تميز هذه الخاصية طرح الهاتف بشاشة OLED، وهي الشاشة التي أشتهرت بها هواتف ’يفون على مدار سنوات.

تسريبات آيفون 13

وسبق أن ظهر تسريب جديد كشف ميزة يتمتع بها آيفون 13 برو المرتقب، ووفق البيانات لم تطرح شركة أبل المصنعة هذه الخاصية في هواتفها من قبل.



وحسب تسريب الخبير التقني "ديلان دي كي تي"، سيبقى الماسح الضوئي LiDAR حصريًا لآيفون 13 برو، ما يعني أن المستشعر لن يكون متاحًا في الطرازات الأقل تكلفة.

وتطبيق LiDAR تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء تسمح بالتقاط الصور بدقة متناهية، ويتم عن طريقها حساب المسافات أو خصائص الأهداف المرصودة.

وكشف مقطع فيديو لخبير بالتقنيات والناشط على موقع يوتيوب Weinbach، عن تفاصيل جديدة حول آيفون 13 المرتقب.

ونقل موقع "ناين تو فايف ماك" المتخصص بأخبار أجهزة أبل مقطع الفيديو، الذي كشف عن أن آيفون 13، سيحتوي على مجموعة أقوى من المغناطيس في الخلف بتقنية MagSafe.

ويوضح الفيديو أن هذه التقنية توفر إمكانية الشحن اللاسلكي لأجهزة ذكية أخرى مثل سماعات "إير بودز".