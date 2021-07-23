مجزرة السوق.. 16 قتيلا في كمين بالكونغو الديمقراطية

أعلنت مصادر طبية مقتل 16 شخصاً في كمين نصبته عناصر مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال رئيس بلدية أويشا نيكولاس كيكوكو، لوكالة فرانس برس: "الكمين كان في مرتفع على محور مايمويا وشانش-شانش حيث يُنظّم كل خميس سوق، لدينا 16 جثة في مشرحة المستشفى العام في أويشا".



بدوره، أكد مدير المستشفى الدكتور جيروم كونيامبيتي، للوكالة، أن 15 بالغاً هم 6 نساء و9 رجال، بالإضافة إلى طفل، قُتلوا جميعاً بالرصاص أثناء عودتهم من السوق.

والأحد، قُتل 5 عسكريين و15 مسلحا في معارك بين الجيش وتحالف جماعات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم جنوب كيفو إنه إثر معارك ضد تحالف "الكانيكا- تويغوانيهو- نغومينو"، "تشير الحصيلة الأولية إلى سقوط 5 جنود و15 مسلحا".

وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس إثنية، لا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج وإثنيات أخرى.

وأعلنت القوات المسلحة وقوع انفجارات قوية في مدينة مينيمبوى ومحيطها حيث اقترب المهاجمون "على بعد كيلومتر واحد من مقر أركان الجيش قبل صدهم".

ويتكون ائتلاف "تويغوانيهو" الدفاع عن النفس و"نغومينو" "سنبقى هنا" من إثنية بانيامولينج، وانضم إلى هذه المجموعات المسلحة الكولونيل ميشال روكوندو ماكنيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 مع مجموعة من العسكريين.