مجلس الأمن يرفض مقترحا روسيا بشأن إلغاء منصب ممثل دولي للبوسنة

رفض مجلس الأمن الدولي مقترحا روسيا يقضي بإلغاء منصب "الممثل الدولي السامي في البوسنة" والمهمة الموكلة به بحلول يوليو/ تموز 2022.
وحصل مشروع القرار الذي شاركت الصين في رعايته، على صوتين فقط من موسكو وبكين، فيما كان بحاجة لتسعة من الأصوات الـ 15 في المجلس ليتم تمريره حيث وامتنع كافة الأعضاء الآخرين عن التصويت.
وحتى لو حصل على الأصوات الضرورية، فإن مشروع القرار كان عرضة لفيتو من أحد الأعضاء الدائمين وهم إضافة إلى روسيا والصين، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ولم يكن الرفض مفاجئاً. قبل التصويت، اتهم دبلوماسيون غربيون موسكو بالسعي لتقويض مركز الممثل السامي السياسي الألماني كريستيان شميت، المفترض أن يتولى المنصب في الأول من أغسطس/ آب المقبل.
وعين "مجلس تطبيق السلام"، المنبثق عن اتفاقية دايتون عام 1995، شميت في مايو/ أيار الماضي، فيما تحاول روسيا منذ مدة إلغاء المنصب وتعتبره منحازا على حساب صرب البوسنة حلفاء موسكو.
وفي أواخر يونيو/حزيران، قالت روسيا إنها "ترفض بشدة" تعيين شميت، وزير الزراعة الألماني الأسبق، فيما قالت أيضا بعد إجهاض مشروع قرارها، إن شميت لن يتولى المنصب وسيبقى "شاغرا".
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