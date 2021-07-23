تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس مدغشقر

كشفت الحكومة في مدغشقر جانبا من تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس أندريه راجولينا، موضحة أن مواطنا فرنسيا متورط في الحادث.

وقال وزير الأمن العام روديليس فانومزانتسوا راندرياناريسون، في مؤتمر صحفي، إن الـ 6 الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في تورطهم في مخطط لاغتيال رئيس البلاد بينهم مواطن فرنسي.



وأضاف قائلا: "أحد المعتقلين فرنسي واثنان يحملان جنسيتي فرنسا ومدغشقر وثلاثة من مدغشقر".

بدوره، قال النائب العام في مدغشقر إن الشرطة ألقت القبض على الستة بعدما قال مسؤولون إنه تحقيق استمر شهورا.

وقال باتريك راجولينا مستشار الرئيس أندريه راجولينا، لوكالة رويترز، الجمعة، إن اثنين ممن ألقي القبض عليهم سبق لهم العمل في الجيش الفرنسي.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات غير محددة لتشديد الأمن حول الرئيس أندريه راجولينا، مؤكدا أن "الأدلة ملموسة، ولا نستخف بالأمر قطعا".

والخميس، أعلنت النيابة العامة في مدغشقر نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.





وقال مكتب المدعي العام في مدغشقر، إن السلطات أحبطت محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وأوقفت العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

وتابع "بحسب الأدلة التي بحوزتنا، وضع هؤلاء الأفراد خطة لتصفية وتحييد عدد من الأشخاص من بينهم رئيس الدولة".

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس".

وأدى أندريه راجولينا اليمين رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في عام 2019 بعد انتخابات شهدت منافسة قوية وطعنا أمام المحكمة الدستورية من منافسه.