"مقطع فيديو" يثير شكوكا حول حالة أردوغان الصحية

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، شكوكًا حول حالته الصحية، لا سيما أنه ظهر في حالة إعياء واضحة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، فقد شارك أردوغان، الخميس، في فعالية عبر "فيديو كونفرانس" لتهنئة حزبه الحاكم، العدالة والتنمية، بالعيد.

وظهر أردوغان خلال المشاركة وهو في حالة إعياء شديدة وصلت لدرجة أنه كان يجد صعوبة في النطق خلال أجزاء من حديثه.

كما ظهر الرئيس في مشاركته التي استغرقت 13 دقيقة فقط، وقد غلبه النعاس ولم يعد قادرًا على فتح عينيه كما ينبغي.





ففي الثانية 35 من الدقيقة السابعة بدا أردوغان ينطق الكلمات بشكل بطيء للغاية، أما في الثانية 31 من الدقيقة الثامنة فقد غلب أردوغان النعاس بشكل واضح، وحدثت مواقف مشابهة في الثانية 59 من الدقيقة الحادية عشرة.

ولقد لاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح مادة للسخرية بين رواده.

وسبق أن نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى، تُشير كل واحدة منها إلى تدهور صحة الرئيس التركي.

وكان البرلماني التركي الأسبق، فوزي ايش باشاران، قد نشر مقطعا مصورا أوائل العام الجاري، ظهر فيه أردوغان وهو يواجه صعوبة في المشي، ويستند إلى مساعديه للنزول من الدرج، فيما تسعى زوجته لمساندته أثناء تلك اللحظات.

وكانت صحيفة "سوزجو" قد نقلت خبراً عن تعرض الرئيس التركي لحالة إغماء أثناء صلاة العيد الماضي، وفسرته حسب الخبراء الطبيين على أنه نتيجة ارتفاع ضغط الدم المرافق لمرض اختلال السكر الذي يعاني منه الرئيس التركي منذ فترة طويلة.