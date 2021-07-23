الرئيس المصري: نجحنا في محاصرة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجاح بلاده في محاصرة الإرهاب وإضعاف شوكته، مشيرا إلى أن التحدي الراهن يكمن في تغيير واقع الحياة.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو 1952، شدد السيسي على أن مصر قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات الشعب.

وقال إن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية.

ونبه إلى أن تأثير ثورة يوليو المجيدة امتد ليتجاوز حدود الإقليم وتصل أصداؤه إلى كافة أرجاء المعمورة، لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتعلى مصالح تلك الشعوب، واستقلال قرارها الوطني.

وأضاف أن "طبيعة التحديات التي تواجه وطننا تتغير، فمن ثورة يوليو، مرورا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام، وصولا إلى التحديات المعاصرة، خاصة مواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة في محاصرته وإضعاف شوكته".

ولفت إلى أن التحدي الراهن الذي يمثل أهمية قصوى يكمن في "تغيير واقع الحياة بمصر في كل جوانبها؛ من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة بالاعتماد على التخطيط الدقيق ورؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوى متقدم".

وفي سياق متصل، كتب السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يقول إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري.

وأضاف: "تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري، وأكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة".