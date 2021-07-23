شبح القاعدة يلوح بفرنسا.. وزير الداخلية يدعو لليقظة

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، الجمعة، من حكام المناطق "التيقظ" بمواجهة التهديدات الإرهابية.

جاء ذلك بعدما نشر تنظيم القاعدة شريطاً مصوراً قبل أيام، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة.

وبثّ التنظيم في 15 يوليو/تموز مقطع فيديو ندّد فيه بـ"التجديف الذي تجسّده الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمّد، وهاجم فرنسا بشدة، داعياً الى استهداف مصالحها.

وفي مذكرة وجّهها، الأربعاء، إلى حكام المناطق، وصف دارمانان مضمون الشريط بـ"الخبيث"، داعياً إياهم الى الحفاظ على "مستوى عال" من تدابير اليقظة في يوليو/تموز وآب/أغسطس خصوصاً مع "الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية والثقافية".

ودعا إلى التحسّب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 (خصوصاً قاعة باتاكلان واستاد دو فرانس) المقرر في سبتمبر/أيلول.

ولفت إلى أن تعليمات جديدة بشأن السلامة ستوجّه في مرحلة لاحقة بهذا الصدد.