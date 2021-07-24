موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. صفعة لنفط إيران وأزمة لبنان المقبلة

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تدرس أمريكا تشديد عقوباتها على واحد من أهم منافذ بيع النفط الإيراني مع تصاعد مرواغات طهران حيال العودة إلى المحادثات النووية.

يقبل اللبنانيون على كارثة جديدة في إمدادات مياه الشرب، لتضاف إلى سجل مأساوي من أزمات معيشية متلاحقة في الغذاء والكهرباء والمحروقات.

أثار اتفاق إنتاج لقاح فايزر بإفريقيا، تساؤلات حول كفاية مثل هذه الشراكات، لمواجهة انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.

سددت تونس أكثر من نصف مليار دولار من ديونها الخارجية لتبديد الشكوك حول احتمالية تخلفها عن السداد، لكن شكوكا أخرى تولدت حول سعر الدينار.

قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكبر وتيرة منذ 7 أعوام ليصل إلى 6.5% في خطوة جريئة تستهدف كبح التضخم العنيد.

يستعد الموظفون في السعودية للعودة إلى الدوام (العمل) بعد قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي تم تحديدها عند 11 يوما.

تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بحل أزمة شح الكهرباء في بلاده خلال يومين فقط لإنقاذ الموسم السياحي المنهار.

ضخ المستثمرون في الصناديق العالمية على مدار الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأموال منذ ما يقرب من 5 أشهر في السندات عالية الجودة.

أدى الوعي المتزايد بتغير المناخ إلى دفع كل من المستهلكين والحكومات لاتخاذ موقف جاد بالنسبة للتخلي عن النفط والغاز.

