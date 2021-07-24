بغداد تثمن جهود واشنطن في تدريب القوات العراقية

ثمنت بغداد الجُهُود التي تبذلها واشنطن لتأهيل وتدريب القوات الأمنيّة العراقيَّة وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري وصولاً إلى الجاهزيةِ المطلوبة لدحر تنظيم داعش الإرهابيّ.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة خلال ترأسه وفد العراق المُفاوض في جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة التي انطلقت بواشنطن ان" العراق يُؤكد اليوم أهمية ديمومة الزخم والجُهُود الدوليّةِ التي تقودها الولايات المتحدة من خلال التحالف الدوليّ، إذ أنها تشكل بموازه الجُهُودِ العسكريّةِ، نصراً حتمياً على أيديولوجية الظلمِ والكراهيةِ التي يحاولُ الإرهابَ بثها في المجتمعات"، حسب بيان لوزارة الخارجيّة العراقية.



وأضاف أنّ" قواتنا الأمنيّةِ ما تزال بحاجةٍ إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة، المتعلقة بالتدريبِ والتسليحِ والتجهيزِ وبناء القدرات، ونسعى إلى مواصلة التنسيق والتعاون الأمنيّ الثنائيِّ".

وجدد البيان التزامَ "حكومة العراق بحمايةِ أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراتها ومنشآتها وضمانِ أمنِ القواعد العسكرية العراقيَّة التي تستضيف قوات التحالف الدوليّ".

وشدد وزير الخارجية العراقي على أنّ الحكومة العراقيَّة "انتهجت مساراً لدعمِ الأمن والاستقرار داخلياً وعلى مستوى المنطقة بالارتكان للحوار والاخذ بالفرص المشتركة لتحقيق ذلك والتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة العراق وبما يضمن استقراره الداخلي وعدم زجه في الصراعات الإقليميّة".

وجدد الوزير العراقي تأكيد والتزام الحكومة العراقيَّة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بوصفها شريكاً اساسياً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والتزام العراق بعقد وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار والعمل المُشترك في القطاعات كافة، التي تتضمنها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع الالتزام باحترام سيادة العراق وضمان التنسيق الكامل مع الحكومة العراقية.



وجرت مساء أمس الجمعة، الجولة الفنية من المباحثات الاستراتيجية الرابعة بين واشنطن وبغداد، برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن بايدن سيلتقي الكاظمي بعد غد الإثنين، وسيبحث معه الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي.