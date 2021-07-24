زلزال قوي يضرب سواحل الفلبين

وقع زلزال قويّ، السبت، قبالة الفيليبين، بحسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، غير أنّه كان عميقاً للغاية، ولم تتوقّع السلطات المحلية أن يُحدث أضراراً كبيرة.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 6,7 درجات، قبالة جزيرة لوزون الرئيسيّة، عند الساعة 4,48 بالتوقيت المحلّي، على عمق 112 كيلومتراً. وقد أعقبته هزّة ارتداديّة قوّتها 5,8 درجات بعد بضع دقائق، وعلى عمق كبير أيضاً.
وقال روني أوريلانو، مسؤول الشرطة في منطقة كالاتاغان، الواقعة في جنوب مانيلا والقريبة من مركز الزلزال، إنّ "هذا قويّ جدّاً، نحن قلقون". وأضاف "إنّها تمطر بغزارة أيضاً، لكنّ الناس معتادون على الزلازل. إنهم يعرفون أنّ عليهم الانحناء والتشبّث والاحتماء".
وتابع "نحن نتحقق من المناطق المنخفضة (جغرافيا) في حال حدوث تسونامي".
من جهتها، أشارت وكالة رصد الزلازل الفيليبينية إلى أنّها لا تتوقّع حدوث أيّ أضرار، في وقت لم يصدر تحذير من خطر حدوث تسونامي.
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