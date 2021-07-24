طائرة مسيرة تستهدف موقعاً للتحالف الدولي بالعراق

أعلن التحالف الدولي استهداف موقع تابع له في إقليم كردستان شمالي العراق بطائرة مفخخة، دون تسجيل إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، في تصريحات تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، إن "طائرة مسيرة استهدفت موقعا للتحالف الدولي في إقليم كردستان، في الساعة 1:30 من فجر يوم الجمعة".



وأوضح ماروتو أن "الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها متيقظة وتدافع عن نفسها في إطار حقوقها الطبيعية".

ويأتي الاستهداف بالتزامن مع استئناف الجولة الاستراتيجية الرابعة والأخيرة بين العراق والولايات المتحدة.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الرئيس جو بايدن، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الإطار الاستراتيجي بخصوص تثبيت طبيعة العلاقات بين البلدين وتحديد نوع الوجود للقوات الأمريكية في العراق.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، استهدف مطار أربيل بإقليم كردستان بهجوم بطائرة مسيّرة محمّلة بالمواد المتفجرة.

وغالبا ما تتبنى فصائل مليشاوية قريبة من إيران مسؤولية تلك الهجمات في محاولة للضغط على الحكومة لإخراج القوات الأمريكية من العراق.