روسيا تمنع مرشحا رئاسيا سابقا من خوض انتخابات البرلمان

منعت السلطات الانتخابية الروسية مرشحا رئاسيا سابقا ينتمي للحزب الشيوعي من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة سبتمبر/ أيلول المقبل.
وذكرت وسائل إعلام، أن اسم بافيل جرودينين، الذي حصل على 12 % من الأصوات عندما نافس الرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة عام 2018، استُبعد من قائمة للمرشحين لأن مكتب المدعي العام توصل إلى أنه يمتلك أسهما في شركة أجنبية.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، أن جرودينين نفى امتلاك أي أصول أجنبية وعزا استبعاده من قبل لجنة الانتخابات المركزية إلى احتمال تحقيق أحزاب المعارضة نتيجة قوية في سبتمبر/أيلول.
وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة أن الشيوعيين وأحزابا معارضة أخرى قد يشكلون تهديدا لهيمنة حزب روسيا المتحدة الحاكم في مجلس الدوما، وهو الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونقلت إنترفاكس عن جرودينين قوله "الحزب الشيوعي، معارض، أحدهم يخشى التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه اتحاد قوى اليسار".
وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن زعيم الحزب جينادي زيوجانوف تعهد بالطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
وكان استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا المستقل في مارس/ آذار توقع أن يصوت 27 % من الروس لحزب روسيا المتحدة على أن يدعم 10 % الشيوعيين ويحصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة 12 % من الأصوات.
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