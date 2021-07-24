تهديدات طالبان.. محور مباحثات روسية طاجيكية

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الطاجيكي شير علي ميرزا الإجراءات المشتركة للتصدي لتهديدات حركة طالبان في منطقة الحدود.

وتعهدت روسيا، الجمعة، بمساعدة حليفتها طاجيكستان في إقامة موقع جديد على الحدود وسط تفاقم الصراع في أفغانستان مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يجري البلدان مناورات كبرى الشهر القادم.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها بعد الاتصال الهاتفي بين الوزيرين "بحث الجانبان الوضع في منطقة الحدود الأفغانية الطاجيكية واتخاذ إجراءات مشتركة لتحييد التهديدات المتصلة بالوضع المتصاعد في أفغانستان ".

وتدير روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان، الجمهورية السوفيتية السابقة، التي عبرت حكومتها عن القلق من تدهور الوضع الأمني بشكل سريع في أفغانستان.

وكان مئات الجنود الأفغان عبروا الحدود إلى طاجيكستان في وقت سابق من الشهر الحالي إثر تراجعهم أمام هجوم طالبان الذين انتهزوا فرصة انسحاب القوات الأجنبية وسيطروا على العديد من المقاطعات والمواقع الحدودية.

وأعادت طاجيكستان الجنود الأفغان بعد أن رتبت حكومة كابول عدة رحلات طيران خاصة لإعادتهم.