للعام الرابع.. السعودية تمدد مشروع نزع الألغام باليمن

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن لمدة عام للعام الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز قوله، إن مشروع مسام تمكن حتى اليوم من نزع 263 ألفا و428 من الألغام والقذائف المتنوعة "زرعتها جماعة الحوثيين في مناطق الصراع في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن".



وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق في 25 يونيو/حزيران 2018 المرحلة الأولى من مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن بتكلفة 40 مليون دولار بتمويل سعودي لمدة خمس سنوات.

وتسببت الألغام بحصد أرواح آلاف اليمنيين بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية، إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع عام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد مراقبون أن تلك الألغام ستشكل تهديدا خطيرا على أرواح المدنيين لسنوات طويلة في المستقبل حتى في حال توقف الحرب ووصول الأطراف إلى تسوية سياسية، نتيجة زراعتها بشكل عشوائي دون خرائط واضحة ومحددة.