الأردن يحقق في ملابسات انقطاع الكهرباء ووفاة شخصين بمستشفى

طالبت الحكومة الأردنية، الأحد، النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز في عمّان.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن "الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالتي وفيات يجري التحقيق حول أسبابها".

من جانبه، قال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، إن "الوفاتين اللتين سجلتا في المستشفى حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي".

وأضاف أبو حميدان، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، أن "انقطاع التيار الكهربائي حدث في المستشفى نتيجة تماس كهربائي أثّر على الإنارة فيه".

وبيّن أن "انقطاع الكهرباء في المستشفى لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية".

وانتشرت قوة أمنية في محيط المستشفى بعد انقطاع الكهرباء وتجمهر بعض الأهالي حوله.

وحضر وزيرا الداخلية والصحة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات انقطاع التيار الكهربائي.